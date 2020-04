The Walking Dead 10: Norman Reedus ha odiato Negan in versione Alpha

L'ultima puntata di The Walking Dead 10 ha visto Negan tornare al potere come nuovo Alpha, e Norman Reedus l'ha odiato fortemente.

Nell'ultima puntata di The Walking Dead 10 Negan si riprende una posizione da leader occupando il posto di nuovo Alpha, e Norman Reedus l'ha odiato con tutto il cuore. La relazione tra i due personaggi ha un passato complicato e le cose non sono certamente ancora idilliache, ecco perché l'attore che interpreta Daryl ha avuto qualche difficoltà nel vedere l'ex nemico numero uno tornare al vertice della catena di comando.

The Walking Dead 'Look at the Flowers': Daryl minaccia Negan

Durante le consuete chiacchiere a Talking Dead, Jeffrey Dean Morgan ha raccontato del momento in cui il suo Negan si rende conto della situazione, dopo che un piccolo gruppo di seguaci cattura Daryl avendo trovato il nuovo Alpha: "È stato grandioso. Ha rovesciato tutta la scena, e penso che quando Negan capisce cosa sta succedendo diventa assolutamente radioso, che è divertente perché avevo una balestra puntata in faccia da tutto l'episodio. Quindi quel momento di rovesciamento è stato grande."

Ma il collega che veste i panni di Daryl non è stato proprio dello stesso avviso... Subito dopo il momento di gloria, Negan torna comunque ad allearsi con lui e Carol, ma quel preciso istante di sopraffazione ha riportato a galla ricordi che nello show hanno un peso rilevante, come ha spiegato Angela Kang a Entertainment Weekly: "Daryl era consapevole che Negan si stava divertendo un po' troppo una volta ripresa la pistola dai Sussurratori, e Negan è complicato, e Negan ha ucciso persone che significavano molto per Daryl."

The Walking Dead 10, Greg Nicotero parla del finale rimandato: "Non vi deluderà"

Non sorprende quindi che Norman Reedus abbia odiato il momento di ritorno al potere di Negan, significa solo che ha veramente preso a cuore la storia del suo personaggio.