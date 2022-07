Uncoupled, su Netflix in streaming da oggi

Neil Patrick Harris è la star della nuova serie Uncoupled, che Netflix ha reso disponibile in streaming a partire da oggi 29 luglio 2022 per tutti gli utenti abbonati.

Neil Patrick Harris è la star della nuova serie Uncoupled, che Netflix ha reso disponibile in streaming a partire da oggi 29 luglio 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Darren Star e Jeffrey Richman sono gli ideatori della serie Uncoupled. Gli otto episodi seguiranno la storia di Michael, interpretato da Neil Patrick Harris. L'uomo pensava che la sua vita fosse perfetta fino a quando il marito lo prende alla sprovvista andandosene di casa dopo 17 anni. Nel corso di un attimo, Michael deve quindi affrontare due incubi: quello di perdere la persona che pensava fosse la sua anima gemella e di ritrovarsi a essere un uomo gay single quarantenne a New York.

Uncoupled:Neil Patrick Harris in una scena

Star ha recentemente realizzato per Netflix Emily in Paris, che ritornerà con gli episodi di una terza stagione, mentre Richman ha lavorato a lungo a Modern Family.

Neil Patrick Harris, ex star di How I Met Your Mother, ha invece già collaborato con Netflix in occasione di Una serie di sfortunati eventi. Tra i suoi prossimi progetti spicca Anita, il biopic dedicato ad Anita Bryant, uno dei volti dell'omofobia americana, paladina del popolo anti-LGBT.