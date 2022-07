Uncoupled: Neil Patrick Harris torna single nel trailer della serie Netflix

Neil Patrick Harris è la star della nuova serie Uncoupled, di cui Netflix ha condiviso un nuovo trailer in attesa del debutto previsto per il 29 luglio.

Il 29 luglio Neil Patrick Harris tornerà sugli schermi con la comedy Uncoupled, di cui online è stato condiviso un nuovo trailer.

Il filmato promozionale diffuso da Netflix mostra il protagonista ritrovarsi inaspettatamente con una vita da single, situazione che lo porta a vivere esperienze di ogni tipo, da quelle emozionanti a quelle esilaranti.

Darren Star e Jeffrey Richman sono gli ideatori della serie Uncoupled.

Gli otto episodi seguiranno la storia di Michael, interpretato da Neil Patrick Harris. L'uomo pensava che la sua vita fosse perfetta fino a quando il marito lo prende alla sprovvista andandosene di casa dopo 17 anni. Nel corso di un attimo, Michael deve quindi affrontare due incubi: quello di perdere la persona che pensava fosse la sua anima gemella e di ritrovarsi a essere un uomo gay single quarantenne a New York.

Star ha recentemente realizzato per Netflix Emily in Paris, che ritornerà con gli episodi di una terza stagione, mentre Richman ha lavorato a lungo a Modern Family.

Neil Patrick Harris, ex star di How I Met Your Mother, ha invece già collaborato con Netflix in occasione di Una serie di sfortunati eventi.