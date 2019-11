Uncharted: le riprese del film tratte dal videogame inizieranno in primavera?

Uncharted, il film tratto dal popolare videogame che avrà come protagonista Tom Holland, potrebbe entrare nella fase delle riprese a partire dal mese di febbraio!

A rivelare l'aggiornamento è stato il sito DiscussingFilm che ha pubblicato la notizia dell'inizio delle riprese previste a partire da febbraio 2020, indiscrezione che però non è stata ancora verificata. Uncharted, secondo le fonti del magazine, dovrebbe inoltre essere girato in parte anche a Berlino, Germania, mostrando il protagonista Nathan Drake, personaggio affidato a Tom Holland, vivere delle avventure in varie parti del mondo.

Alla regia del lungometraggio, in uscita nei cinema americani il 18 dicembre 2020, ci dovrebbe essere Travis Knights, già autore di Bumblebee.

La sceneggiatura è stata scritta da Art Marcum, Matt Holloway e Rafe Judkins.

Il protagonista sarà il giovane Nathan Drake, destinato a diventare un cacciatore di tesori, di cui si racconteranno le "origini".

Sul grande schermo si seguiranno le prime avventure del discendente dell'esploratore Sir Francis Drake, un cacciatore di tesori chiamato Nate Drake, convinto di sapere dove si trova El Dorado. La sua ricerca lo vede però scontrarsi con un rivale e la situazione viene complicata quando dei discendenti, geneticamente modificati, dei nazisti e dei conquistatori spagnoli, attaccano chi spera di scoprire i veri segreti del tesoro.

I videogame sono stati creati da Naughty Dog e hanno venduto fino a questo momento oltre 41 milioni di copie.

