Uncharted: svelata la data di uscita del film con Tom Holland

Uncharted, il film tratto dal famoso videogame, ha finalmente una data di uscita nelle sale americane: il 18 dicembre 2020.

L'atteso progetto prodotto da Sony avrà come protagonista la giovane star Tom Holland, l'interprete di Peter Parker nei cinecomic Marvel.

La versione cinematografica di Uncharted è stata ideata come un prequel della storia raccontata nei videogiochi e mostrerà il ladro interpretato da Tom Holland al primo incontro con il suo partner Victor Sullivan, evento che è alla base di tutte le successive avventure.

La sceneggiatura è passata nelle mani di autori come Mark Boal, David O. Russell, Thomas Dean Donnelly, Joshua Oppenheimer, David Guggenheim e Joe Carnahan. La versione finale dello script non ha invece ufficialmente ancora un autore.

Sul grande schermo si seguiranno le prime avventure del discendente dell'esploratore Sir Francis Drake, un cacciatore di tesori chiamato Nate Drake, convinto di sapere dove si trova El Dorado. La sua ricerca lo vede però scontrarsi con un rivale e la situazione viene complicata quando dei discendenti, geneticamente modificati, dei nazisti e dei conquistatori spagnoli, attaccano chi spera di scoprire i veri segreti del tesoro.

Uncharted si scontrerà nelle sale contro West Side Story e Coming 2 America.

