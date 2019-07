Unbelievable, il trailer della serie Netflix con Toni Collette

Netflix ha rilasciato il trailer di Unbelievable, serie tv con Toni Collette, insieme a Kaitlyn Dever e Merritt Wever, che è basata su un caso di violenza sessuale realmente accaduto.

Nella clip, della durata di quasi 3 minuti, facciamo subito la conoscenza della giovane co-protagonista, un'adolescente che denuncia uno stupro subito ma non viene ritenuta credibile dalla polizia. Il suo caso, però, diventa importante per due detective donne che indagano su prove che potrebbero portare a galla la verità.

Basata su The Marshall Project e sull'articolo vincitore del Premio Pulitzer ProPublica, "Un'incredibile storia di stupri", scritto da T. Christian Miller e Ken Armstrong, e dall'episodio radiofonico di This American Life, "Anatomy of Doubt", la serie tv è diretta dalle candidate all'Oscar Susannah Grant e Lisa Cholodenko.

La storia raccontata da Unbelievable è quella di Marie Adler che, come abbiampo anticipato, sporge denuncia per uno stupro. La ragazza presenta un rapporto alla polizia in cui sostiene di essere stata aggredita sessualmente da un intruso nella sua casa. I detective ai quali si rivolge, così come le persone più vicine a lei, dubitano che la sua storia sia veritiera. Nel frattempo, a centinaia di chilometri di distanza, i detective Grace Rasmussen e Karen Duvall (i vincitori degli Emmy Toni Collette e Merritt Wever) si incontrano mentre indagano su una coppia stranamente simile di intrusi, per catturare un potenziale stupratore seriale.

Unbelievable sarà disponibile su Netflix il prossimo autunno.