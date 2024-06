Un'altra star dei Marvel Studios è pronta a unirsi al DC Universe di James Gunn

Con James Gunn alla guida del nuovo DC Universe per i DC Studios (insieme a Peter Safran), ci si aspetta di vedere diverse star di Guardiani della Galassia fare capolino nel franchise pronto a debuttare.

Gunn non ha fatto mistero di voler continuare a lavorare con quegli attori con cui ha trascorso quasi un decennio alla Marvel, ma si assicurerà che vengano collocati nei ruoli giusti e non semplicemente buttati nel franchise per il gusto di fare una comparsata.

A Pom Klementieff, che ha interpretato il personaggio di Mantis nei film dedicati ai Guardiani, è stato chiesto al Superhero Comic Con di San Antonio chi le piacerebbe interpretare nel DCU, e lei ha confermato ancora una volta di aver già parlato con Gunn di un ruolo particolare.

Pom Klementieff non apparirà in Superman

"Pensi davvero che risponderò a questa domanda?", ha risposto la Klementieff. "Voglio solo continuare a lavorare con James, quindi continueremo a cercare di trovare il modo di farlo. Sì, abbiamo parlato di un personaggio specifico, ma non posso parlarne ora".

Alla fine dell'anno scorso, alcune voci circolavano sul fatto che la Klementieff non solo si fosse unita al nuovo DCU, ma che sarebbe apparsa nel prossimo film di Gunn su Superman. Il regista è subito intervenuto sui social media per smentire queste voci e ha confermato di avere in mente qualcosa per la Klementieff nel DCU.

"Nonostante Pom sia tra le mie preferite per quanto riguarda gli attori con cui ho lavorato, questo è falso al 100%. Non solo Pom non sarà nel film, ma nessuno ha mai parlato della sua presenza nel film, né ho idea del ruolo che avrebbe potuto avere", ha dichiarato Gunn ai fan a dicembre. Ha poi aggiunto che ci sarà "al mille per cento" un ruolo per la Klementieff in questo nascente DC Universe, ma che si tratta di "un personaggio specifico che non ha nulla a che fare con Superman".