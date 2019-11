Una vita anticipazioni 24 novembre 2019: Telmo mette alle strette Cesareo

Una Vita torna con la puntata di domenica 24 novembre 2019 e le anticipazioni mettono ancora al centro la vicenda di Telmo, Samuel e Lucia.

Telmo, infatti, dopo la morte di Gutierrez, avvenuta per mano di Batan, su richiesta di Samuel, capisce che Cesareo è l'unico che ormai possa scagionarlo, per questo lo mette alle strette.

L'imposizione di Padre Telmo e la morte del cocchiere hanno intristito parecchio l'uomo, è per questo che Augustina decide di organizzare una merenda in soffitta, nel tentativo di risollevargli il morale.

Samuel, però, si accorge che qualcosa in lui non va. Quando lo vede uscire di casa, comincia a pedinarlo.

Padre Telmo, in visita a casa di Celia, vede entrare Lucia e Alicia. Quest'ultima resta apparentemente molto scossa dall'incontro con l'uomo, ragion per cui Lucia decide di farla rimanere a casa di Celia con lei.

Una vita tornerà domani, domenica 24 novembre, dalle 14:32 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo.