Una vita anticipazioni 17 dicembre 2019: Antonito e Lolita litigano ormai prossimi alle nozze

Una Vita torna con la puntata di martedì 17 dicembre 2019 e le anticipazioni riportano una lite tra Antonito e Lolita poco prima delle nozze: riusciranno i due innamorati a trovare un accordo?

Antonito infatti, felicissimo per l'approssimarsi del matrimonio, si reca dal parroco per stabilire gli ultimi dettagli prima del grande giorno, ma è proprio da lui che viene a sapere che Lolita intende spostare la cerimonia a Cabrahigo.

Nel frattempo Raul, dopo la terribile esperienza, è molto cambiato, con grande sollievo di sua madre. All'orizzonte, però, c'è un nuovo problema: nel passaggio da un carcere all'altro, Javier è riuscito a fuggire.

