Una seconda occasione stasera su Canale 5: la trama e il cast del film turco sul coraggio di ricominciare

Un mercoledì sera in compagnia dell'ennesima turcata di Canale 5, che in prima serata manda in onda il film Una seconda occasione: ecco di cosa parla e chi sono i protagonisti

Mentre i palinsesti autunnali cominciano timidamente ad affacciarsi, uno strascico di quelli estivi è chiamato a intrattenere il pubblico di Canale 5 in questo mercoledì 3 settembre. L'ammiraglia Mediaset infatti, ancora senza alcun programma ricominciato in prima serata, sfodera l'ennesimo film turco dai buoni sentimenti, questa volta fin dal titolo: Una seconda occasione.

Di cosa parla Una seconda occasione?

Una seconda occasione: Nurgül Yesilçay in una scena

Arrivato al cinema 9 anni fa, il film (presente nei cataloghi a pagamento di Mediaset Infinity e Prime Video) sbarca ora in TV per raccontare la storia di Yasemin, una professoressa di matematica con un divorzio alle spalle e una figlia adolescente, Cicek, e Cemal, l'affascinante proprietario di un ristorante di successo, anche lui divorziato. E anche lui con un figlio a carico, Mahmut, che solo di recente è entrato nella sua vita e con cui sta provando a costruire un rapporto.

Scottata da precedenti esperienze negative, Yasemin non cerca nuove compagnie maschili. Cemal al contrario frequenta numerose donne ma tutte molto più giovani di lui, e tutte senza alcun impegno.

Si incontrano del tutto casualmente e la prima impressione reciproca non è affatto buona: lui è un playboy e lei troppo rigida.

Yasemin e Cemal non hanno però fatto i conti col destino, perchè quella iniziale ostilità diventerà pian piano un interesse sempre più forte. Conb il passare del tempo tra i due sembra essere nato un vero e proprio idillio, ma quando lui le chiede di sposarlo, Yasemin sembra intenzionata a respingere la proposta, spaventata all'idea di rivivere ciò che ha già passato col suo primo marito.

Come finisce Una seconda occasione?

Una seconda occasione: Nurgül Yesilçay, Özcan Deniz in una scena

Una conclusione talmente telefonata, quella di questo film, da non necessitare neppure dello spoiler alert.

Yasemin, non riuscendo a sostenere da una parte l'angoscia e dall'altra la vicinanza di Cemal, decide di scappare da Istanbul. Per tutto il tempo che le sarà necessario a dimenticare il ristoratore vivrà insieme alla madre, che abita in un paesino.

L'amore vero però non conosce barriere: Cemal, dopo averla rintracciata, decide di mollare tutto, ristorante, agi e abitudini cittadine, e di raggiungerla, per dimostrarle che, con la persona giusta al proprio fianco, anche dopo molti anni, ricominciare a essere felici è ancora possibile.

Chi sono i protagonisti del film turco

Tra i protagonisti del film troviamo Özcan Deniz, che oltre a interpretare il ruolo di Cemal, è anche il regista del film. Al di là della passione per la recitazione, il 53enne ha anche pubblicato molti album musicali di genere pop e folk.

Nurgül Yeşilçay, qui nei panni di Yasemin, ha debuttato come attrice di teatro per poi approdare anche sul piccolo e grande schermo. Nel corso della sua carriera ha infatti preso parte a molti film per il cinema e serie tv.