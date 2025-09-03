Una seconda occasione stasera su Canale 5: la trama e il cast del film turco sul coraggio di ricominciare

Mentre i palinsesti autunnali cominciano timidamente ad affacciarsi, uno strascico di quelli estivi è chiamato a intrattenere il pubblico di Canale 5 in questo mercoledì 3 settembre. L'ammiraglia Mediaset infatti, ancora senza alcun programma ricominciato in prima serata, sfodera l'ennesimo film turco dai buoni sentimenti, questa volta fin dal titolo: Una seconda occasione.
Di cosa parla Una seconda occasione?
Arrivato al cinema 9 anni fa, il film (presente nei cataloghi a pagamento di Mediaset Infinity e Prime Video) sbarca ora in TV per raccontare la storia di Yasemin, una professoressa di matematica con un divorzio alle spalle e una figlia adolescente, Cicek, e Cemal, l'affascinante proprietario di un ristorante di successo, anche lui divorziato. E anche lui con un figlio a carico, Mahmut, che solo di recente è entrato nella sua vita e con cui sta provando a costruire un rapporto.
Scottata da precedenti esperienze negative, Yasemin non cerca nuove compagnie maschili. Cemal al contrario frequenta numerose donne ma tutte molto più giovani di lui, e tutte senza alcun impegno.
Si incontrano del tutto casualmente e la prima impressione reciproca non è affatto buona: lui è un playboy e lei troppo rigida.
Yasemin e Cemal non hanno però fatto i conti col destino, perchè quella iniziale ostilità diventerà pian piano un interesse sempre più forte. Conb il passare del tempo tra i due sembra essere nato un vero e proprio idillio, ma quando lui le chiede di sposarlo, Yasemin sembra intenzionata a respingere la proposta, spaventata all'idea di rivivere ciò che ha già passato col suo primo marito.
Come finisce Una seconda occasione?
Una conclusione talmente telefonata, quella di questo film, da non necessitare neppure dello
spoiler
alert.
Yasemin, non riuscendo a sostenere da una parte l'angoscia e dall'altra la vicinanza di Cemal, decide di scappare da Istanbul. Per tutto il tempo che le sarà necessario a dimenticare il ristoratore vivrà insieme alla madre, che abita in un paesino.
L'amore vero però non conosce barriere: Cemal, dopo averla rintracciata, decide di mollare tutto, ristorante, agi e abitudini cittadine, e di raggiungerla, per dimostrarle che, con la persona giusta al proprio fianco, anche dopo molti anni, ricominciare a essere felici è ancora possibile.
Chi sono i protagonisti del film turco
Tra i protagonisti del film troviamo Özcan Deniz, che oltre a interpretare il ruolo di Cemal, è anche il regista del film. Al di là della passione per la recitazione, il 53enne ha anche pubblicato molti album musicali di genere pop e folk.
Nurgül Yeşilçay, qui nei panni di Yasemin, ha debuttato come attrice di teatro per poi approdare anche sul piccolo e grande schermo. Nel corso della sua carriera ha infatti preso parte a molti film per il cinema e serie tv.