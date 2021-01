Una scatenata dozzina: Zach Braff nel cast del remake Disney+

Zach Braff è entrato a far parte del cast del nuovo remake di Una Scatenata Dozzina targato Disney+, nuova versione del film del 2003 con Steve Martin, Bonnie Hunt e Hillary Duff, che stavolta parlerà di una famiglia multietnica.

Zach Braff in una foto promozionale dell'ottava stagione di Scrubs

Secondo The Hollywood Reporter, l'attore Zach Braff, noto per aver interpretato JD nella serie tv Scrubs affiancherà l'attrice Gabrielle Union nel film Disney+, ed entrambi saranno i genitori di 12 figli in una famiglia multirazziale. Il remake di Una scatenata dozzina sarà diretto da Gail Lerner (Grace e Frankie), mentre Shawn Levy e Gabrielle Union saranno produttori esecutivi.

Basato sul romanzo semi-autobiografico omonimo di Frank Bunker Gilbreth Jr. ed Ernestine Gilbreth Carey del 1948, l'iconico film del 2003 interpretato da Steve Martin e Bonnie Hunt racconta le peripezie che due genitori affrontano per crescere dodici figli, che all'epoca includevano gli attori Piper Perabo, Tom Welling, Hilary Duff e Alison Stoner.

Nonostante abbia non abbia riscosso molti consensi da parte della critica, il film diretto da Shawn Levy ha incassato in tutto il mondo oltre 190 milioni di dollari contro un budget di 40 milioni di dollari.