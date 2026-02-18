Una nuova vita con Anna Valle, il finale stasera su Canale 5: chi ha ucciso Leonardo?

Stasera su Canale 5 giunge al termina Una nuova vita, la miniserie con protagonisti Anna Valle e Daniele Pecci: Vittoria e Marco riusciranno finalmente a scoprire chi ha ucciso Leonardo? Ecco che succede nell'ultima puntata

Dopo quattro settimane, anche Anna Valle è pronta a salutare il pubblico di Mediaset con l'ultima puntata di

Una nuova vita, la fiction che l'ha vista vestire i panni di una donna vittima di un errore giudiziario, finita in carcere per 8 anni e per un delitto che non ha mai commesso.

Una nuova vita: cos'è successo nella puntata precedente

Anna Valle in una scena della prima puntata

Diego confessa a Vittoria di aver tentato di far sparire l'arma del delitto cercando di far ricadere la colpa su Asia, un gesto che lo mette in una posizione estremamente pericolosa. Marco lo affronta per aver cercato di incastrare sua figlia, mentre Matteo si trova davanti a una scelta dolorosa: lasciarsi adottare dagli zii Barbara e Umberto oppure rimanere con sua madre?

Proprio Umberto emerge come figura sempre più inquietante, soprattutto dopo aver incaricato Firas di smaltire un misterioso sacco in discarica. Quando anche Iman viene ritrovata in condizioni critiche, in paese è chiaro a tutti che c'è del marcio che sta finalmente venendo a galla.

La verità si avvicina sempre di più quando Vittoria e suo figlio fanno una scoperta sconvolgente: lo scheletro di una donna, che si scoprirà essere Maria Chiesa, scomparsa tempo addietro, un mistero mai risolto.

Le anticipazioni dell'ultima puntata: una scoperta incredibile sulla vera madre di Asia

Anna Valle è la protagonista di Una nuova vita nei panni di Vittoria Greco

Umberto finisce in carcere, e la famiglia Moser crolla. Barbara non riesce a credere che il marito sia un pluriomicida, mentre Floriana è sempre più convinta della sua colpevolezza. In mezzo al caos, Matteo deve fare anche i conti con i suoi sentimenti: il ragazzo scopre di essere innamorato di Greta, la figlia minore di Raul.

Il colpo di scena però è dietro l'angolo e arriva quando le analisi sui resti di Maria Chiesa rivelano qualcosa di mai neppure immaginato: la donna ritrovata ormai scheletro era la madre biologica di Asia! Leonardo infatti, prima di sposare Vittoria, aveva avuto una relazione segreta con lei, nascosta a tutti per l'odio tra le due famiglie. Chi ha ucciso Maria è la stessa persona che ha ucciso Leonardo?

Vittoria nel frattempo si ritrova ad aiuta Luciana Chiesa a far venire alla luce la figlia di Diego, che, poco dopo, consegnerà alla Greco un ritrovamente prezioso: il diario di Maria Chiesa.

Mai così vicina alla verità, Vittoria è vittima purtroppo di un terribile incidente: uscita a stento dall'auto, la ritroveremo, ferita, mentre stringe tra le braccia il corpo esanime di Diego.

Non è stato un incidente: Marco salva Vittoria prima che sia troppo tardi

Solo Marco sospetta subito che non si sia trattato di un incidente: qualcuno ha sparato alle gomme. Matteo, intanto, propone alla nonna Floriana di restituire ai Chiesa il terreno conteso da generazioni, un gesto piccolo ma carico di significato.

Vittoria, uscita dall'ospedale, riprende le indagini. Scopre un passaggio segreto nel vecchio cantiere dell'albergo e trova una stanza nascosta con il simbolo della spirale che tormenta Asia da sempre. Ma non è sola: qualcuno l'ha seguita e il pericolo è reale. Solo l'intervento tempestivo di Marco la salva. Insieme ricostruiscono, pezzo dopo pezzo, la verità sconvolgente su Leonardo, Maria e Asia.

È davvero la fine di questo lungo incubo costato a Vittoria 8 anni di libertà?