Una mamma imperfetta: da oggi su RaiPlay la serie tv con Lucia Mascino

Una mamma imperfetta, la serie tv ideata da Ivan Cotroneo, con Lucia Mascino, torna da oggi su RaiPlay in versione rieditata per la piattaforma streaming.

Una mamma imperfetta arriva da oggi su RaiPlay: a sette anni dal debutto, la serie tv, prodotta da Indigo Film in collaborazione con Rai Fiction e Corriere della Sera, approda sulla piattaforma streaming in un nuovo formato rieditato per il digitale RAI.

Dieci episodi da trenta minuti per raccontare gli avvenimenti che segnano le giornate di Chiara Guerrieri (Lucia Mascino). Attraverso il suo video diario giornaliero, Chiara racconta cosa vuol dire vivere sempre con l'incombente sensazione di non riuscire a fare tutto quello che si vorrebbe o dovrebbe. Ideata e scritta da Ivan Cotroneo (diretta dallo stesso Cotroneo e da Stefano Chiantini), Una mamma imperfetta ci porta nella vita della protagonista, della sua famiglia e delle sue amiche Marta (Alessia Barela), Irene (Anna Ferzetti) e Claudia (Vanessa Compagnucci). Perché basta mettersi a letto a fine giornata, ripassando mentalmente tutti gli impegni mancati, vivere gli appuntamenti familiari o lavorativi con una sensazione costante di inadeguatezza, sentirsi più spesso ridicoli che all'altezza della situazione per diventare una "mamma imperfetta". La Mamma Imperfetta è una categoria dello spirito: ci sono papà che si sentono Mamme Imperfette e ci sono persone che pur non essendo genitori vivono la loro vita da Mamme Imperfette. Perché essere Mamme Imperfette non ha sesso, non ha età e non ha tempo.

Ilaria D'Amico in un'immagine tratta dalla seconda stagione di Una mamma imperfetta

"Una mamma imperfetta lascia il formato del diario quotidiano e diventa, in questa versione, il racconto di una settimana nella vita di una famiglia di oggi. Una settimana piena di piccole e grandi avventure, come la settimana di ogni famiglia che conosco. Chiara dà voce alle persone che si sentono in affanno, in comico equilibrio tra quello che ci viene richiesto e quello che invece riusciamo ad essere" racconta Ivan Cotroneo.

Nel cast della serie tv - vincitrice del Premio Bellisario, del Nastro d'argento come "serie web dell'anno" e di un CinéCiak d'oro come "Migliore serie web" - Lucia Mascino, Anna Ferzetti, Alessia Barela, Vanessa Compagnucci, Fausto Maria Sciarappa, Sergio Albelli, Biagio Forestieri, Luciano Scarpa e numerose guest star fra le quali Pierfrancesco Favino, Ilaria D'Amico, Riccardo Scamarcio, Claudia Gerini, Nada.