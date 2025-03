Ne vedremo delle belle, il nuovo show di Carlo Conti da stasera su Rai 1: la giuria, il cast, quante puntate

Stasera su Rai 1 in prima serata si accendono i riflettori su Ne vedremo delle belle, il nuovo varietà di Carlo Conti con un cast stellare: ecco le anticipazioni.

Per Carlo Conti è arrivato il momento di rimettersi in gioco su Rai 1, dopo le fatiche di Sanremo: stasera comincia, infatti, Ne vedremo delle belle, un varietà nuovo di zecca, un inedito show-talent (versione 2.0 dei classici "talent-show", come afferma il conduttore). Dieci primedonne dello spettacolo, un palcoscenico, una sfida irripetibile.

Ne vedremo delle belle - che già al suo debutto deve sostenere la sfida non facile di vedersela con il serale di Amici 24 su Canale 5 - è un format tutto italiano, ideato dal gruppo di lavoro di Carlo Conti: 10 grandi showgirl, tutte protagoniste di varietà televisivi, avranno l'opportunità di fare spettacolo sfidandosi tra di loro.

Conduttore, concorrenti: il cast di Ne vedremo delle belle

A condurre, come già detto, c'è Carlo Conti. A sfidarsi, invece, e a mettersi in gioco tra emozioni, sfide e spettacolo, ci saranno:

Matilde Brandi

Laura Freddi

Valeria Marini

Lorenza Mario

Veronica Maya

Angela Melillo

Patrizia Pellegrino

Pamela Prati

Carmen Russo

Adriana Volpe

Ospiti della prima puntata saranno Massimo Ceccherini e Noemi.

La supergiuria dello show

Le prove a cui le protagoniste di Ne vedremo delle belle dovranno sottoporsi saranno cinque: canto, ballo, musical, interviste e "derby" (sfida a sorpresa). A giudicare ogni sfida ci sarà la supergiuria formata da tre giudici fissi - Mara Venier, Christian De Sica e Frank Matano - e dalle altre otto star. Proprio questo elemento introduce dinamiche imprevedibili, creando alleanze, rivalità e colpi di scena che arricchiranno lo spettacolo di mille sorprese.

Quante puntate saranno?

Ne vedremo delle belle farà compagnia al pubblico di Rai 1, nella prima serata del sabato, per 5 puntate. Il gran finale, salvo cambi di palinsesto improvvisi, andrà in onda il 19 aprile.

Sarà possibile seguire lo show anche in streaming su RaiPlay. E sulla stessa piattaforma sarà naturalmente possibile anche riguardare nel corso della settimana le puntate complete e le clip più divertenti direttamente nella pagina dedicata del catalogo.