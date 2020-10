Una classe per i ribelli: clip esclusiva della commedia di Michel Leclerc

È tratta dal film Una classe per i ribelli la clip che vi presentiamo oggi in esclusiva: il film di Michel Leclerc è una commedia francese sul divario e il pregiudizio social e arriverà nelle sale il 22 ottobre con Satine Film.

Nel video che potete vedere qui sopra sono presenti i protagonisti del film che si interrogano sulle contraddizioni di una scuola che non riesce ad attirare i ragazzi del quartiere, chiedendosi se, come per l'uso della marijuana, ai ragazzi non bisognerebbe proibire la cultura per renderla più interessante.

I protagonisti del film Sofia e Paul sono una coppia d'idealisti. Lei è un brillante avvocato di origine magrebina che dai sobborghi parigini è riuscita a farsi strada senza mai tradire i propri principi. Lui è un batterista punk, anarchico nel midollo, in perenne conflitto con il sistema. Arrivato il momento di iscrivere il figlio Corentin alla scuola elementare, entrambi scelgono di trasferirsi nella banlieue parigina, nella casa che Sofia ha sognato per tutta l'infanzia. La periferia, ai loro occhi, si presenta come un ambiente multiculturale e popolare: l'ideale per un'educazione paritaria e democratica. Quando, però, tutti gli amici di Corentin decidono di lasciare la scuola pubblica per iscriversi in un istituto privato, Sofia e Paul sono costretti a confrontarsi con tutte le contraddizioni del caso: devono costringere il figlio a seguire i loro principi o accettare che quell'eterogeneità sociale in cui avevano sempre creduto non sia così semplice da realizzare?

Una classe per i ribelli arriva in Italia dopo il grande successo ottenuto in patria. Il regista del film è Michel Leclerc che con ironia pungente riflette su valori attualissimi come il mix culturale, la laicità e l'importanza della scuola. I protagonisti della pellicola sono Leïla Bekhti, Eduard Baer e Ramzy Bedia. Il film sarà distribuito nelle sale dal 22 ottobre di Satine Film.