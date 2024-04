Un uomo vero: Jeff Daniels è un magnate immobiliare fallito nel nuovo trailer della miniserie Netflix

Jeff Daniels interpreta il magnate immobiliare in bancarotta Charlie Croker nel primo trailer di Un uomo vero (A Man In Full), la miniserie in sei episodi di Netflix firmata da David E. Kelley e Regina King e basata sull'omonimo romanzo di Tom Wolfe del 1998. La serie debutta il 2 maggio sul network di streaming. Potete guardare il trailer in calce alla news.

The Newsroom: Jeff Daniels in una scena dell'episodio 'We Just Decided To'

I dettagli dello show

Un uomo vero è scritta e prodotta esecutivamente da Kelley, che funge anche da showrunner. Quando il magnate immobiliare di Atlanta Charlie Croker (Daniels) si trova ad affrontare un'improvvisa bancarotta, gli interessi politici e commerciali si scontrano mentre Charlie difende il suo impero da coloro che cercano di capitalizzare la sua caduta in disgrazia. Il cast stellare comprende anche Tom Pelphrey, Diane Lane, Lucy Liu, William Jackson Harper, Aml Ameen, Sarah Jones, Jon Michael Hill e Chanté Adams.

Regina King dirige gli episodi 101, 105 e 106 e produce esecutivamente attraverso la sua Royal Ties Productions, nell'ambito del suo accordo first-look con Netflix. Tommy Schlamme dirige gli episodi 102, 103 e 14 e produce esecutivamente. Reina King, Matthew Tinker, Thomas C. Wolfe e Alexandra Wolfe sono anche produttori esecutivi. Un uomo vero è prodotta da David E. Kelley Productions e King's Royal Ties Productions, Inc.

Jeff Daniels, che ha vinto due Emmy Awards rispettivamente per la serie Godless e The Newsroom, tornerà nei panni del capo della polizia Del Harris nella seconda stagione di American Rust - Ruggine americana. Tra i recenti crediti televisivi di Daniels troviamo Sfida al presidente - The Comey Rule di Showtime, in cui interpretava il ruolo del protagonista.