Un Totò al giorno: ecco l'omaggio alle canzoni del Principe!

Per la rassegna Un Totò al giorno, stavolta a Napoli si parlerà delle iconiche canzoni del Principe, per lo più cantate direttamente nei suoi migliori film!

Il sesto appuntamento con la rassegna Un Totò al Giorno si terrà giovedì 11 aprile, ore 17.30 presso la Libreria Mondadori Rione Alto, in Via Onofrio Fragnito (Napoli), e esplorerà il meraviglioso mondo delle canzoni scritte dal Principe.

Molti brani sono stati eseguiti sul grande schermo all'interno dei suoi stessi film (da "Carmè Carmè" presente in Un turco napoletano all'immortale "Malafemmena" di Totò, Peppino e la... malafemmina", da "Core analfabeta" di Siamo uomini o caporali a "La mazurka di Totò"_ in Totò le Mokò).

L'evento usufruirà della partecipazione del saggista ed esperto di colonne sonore Fabio Maiello, del critico cinematografico A.S. Chianese, del videomaker/scrittore Salvatore De Chiara e dello spazio "Omaggio al Principe" a cura dell'attore e imitatore - sia per programmi RAI che Mediaset - Francesco Mariconda, che reciterà alcuni celebri brani di Antonio De Curtis. A chiusura dell'incontro la rubrica "Cuoco che Bella Parola", dedicata alla passione del Principe per la buona tavola tra cinema e vita reale, a cura dell'enogastronomo Gabriele Cimmino.

Mancano solo altri due appuntamenti per la serie di incontri dedicati a Totò, e si terranno rispettivamente il 16 maggio e il 13 giugno 2019.