Un sogno per papà, clip in esclusiva del film di Julien Rappeneau

Un sogno per papà, il film di cui vi presentiamo una video clip in esclusiva, è una commedia per la famiglia che uscirà in Italia il prossimo 5 dicembre distribuito da M2 Pictures.

Il protagonista della pellicola è Theo detto "formica", un dodicenne molto maturo per la sua età che si impegna con tutte le sue forze per sostenere il papà Laurent, disoccupato, separato e con qualche problemino di troppo con l'alcool. Ciò che lega maggiormente i due è l'amore per il calcio, sport che Theo pratica con grande talento nella squadra cittadina. Il piccolo Theo vorrebbe rendere il padre Laurent estremamente orgoglioso di lui. L'occasione si presenta quando è sul punto di essere reclutato da un'importante squadra di calcio inglese, ma alla fine viene scartato perché troppo piccolo. Non volendo dare a suo padre l'ennesima delusione, Theo si lancia in una farsa che diventerà ben presto più grande di lui.

Il film vede come protagonisti François Damiens nel ruolo di Laurent e Maleaume Paquin in quello del dolcissimo e simpaticissimo Theo. Al loro fianco André Dussollier che interpreta Claude l'allenatore di Theo. Diretto da Julien Rappeneau, Un sogno per papà è una produzione francese, lo stesso regista ha firmato la sceneggiatura su un soggetto di Mario Torrecillas.

Un sogno per papà è una storia divertente ed emozionante sull'amore, sulle relazioni familiari che arriverà nelle nostre sale il prossimo 5 dicembre. Oggi vi presentiamo una video clip in esclusiva in cui vediamo Theo confessare al suo amico di non essere stato preso dalla squadra inglese.