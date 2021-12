Un professore, ultima puntata stasera su Rai1 e RaiPlay: la trama

Torna stasera su Rai1 alle 21:25 - e disponibile in contemporanea su RaiPlay - Un professore, la fiction che si è rivelata un grande successo di ascolti e che, nonostante manchi ancora l'ufficialità, dovrebbe essere rinnovata per una seconda stagione. Diretta da Alessandro D'Alatri, la serie vede protagonisti Alessandro Gassmann, nei panni di Dante Balestra, professore di filosofia anticonformista e affascinante, tornato a Roma dopo anni di assenza per occuparsi di suo figlio Simone, e Claudia Pandolfi, che interpreta Anita.

Trama dell'ultima puntata

Dante si riavvicina ad Anita e le chiede scusa per come l'ha trattata, ma ancora non riesce a parlare del suo passato, soprattutto con Simone. La scuola è inagibile dopo la festa e Dante porta la classe al Colosseo per spiegare Rousseau: la scelta di infrangere la legge organizzando la festa è un atto di libertà o di anarchia? Simone vorrebbe parlare con Manuel di quanto avvenuto tra loro, ma l'amico lo tratta male e così, deluso, Simone va da Sbarra e si offre di lavorare per lui. Pin fa progressi e racconta a Dante l'episodio di bullismo che ha scatenato la sua agorafobia: Dante non può credere a quello che scopre.

Manuel si confida con il prof, ammettendo di aver lavorato per Sbarra e che ora è Simone ad essere nei guai visto che Sbarra gli ha affidato l'incarico di bruciare una libreria. Dante è sconvolto e si confida con Anita, nella quale vede un'anima sempre più affine. Un evento tragico che coinvolge Simone porta Dante a rivivere il dramma che gli ha segnato la vita e ad affrontare quel nodo irrisolto. Ancora una volta accanto a lui c'è Anita...