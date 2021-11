Un professore: trama della prima puntata, stasera su Rai1

Da stasera su Rai1, alle 21:25, al via Un professore, nuova fiction che farà compagnia al pubblico del primo canale RAI con sei prime serate. Diretta da Alessandro D'Alatri, vede protagonisti Alessandro Gassmann, nei panni di Dante Balestra, professore di filosofia anticonformista e affascinante, tornato a Roma dopo anni di assenza per occuparsi di suo figlio Simone, e Claudia Pandolfi, che interpreta Anita.

Un professore: Alessandro Gassmann in una scena

Dalla trama della prima puntata, composta da un doppio episodio, scopriamo che Dante (Alessandro Gassmann) torna a Roma dopo anni per occuparsi del figlio Simone, ma il ritorno è doloroso, evoca in lui brutti ricordi. Fra Simone e il padre i rapporti sono tesi, in casa e in classe e a peggiorare le cose c'è anche la crisi che Simone vive con Laura, la sua ragazza. Per fortuna Virginia, la nonna, si trasferisce da loro. A scuola, invece, Dante si ambienta subito, affascina la giovane prof di matematica e prende a cuore Manuel, ragazzo ribelle ma brillante, considerato un caso disperato. Quando Anita (Claudia Pandolfi), la madre di Manuel, nota Dante nel cortile della scuola ne è colpita: i due si sono già incontrati. Ma in quale circostanza del passato?

Simone lascia Laura senza spiegazioni. Dante si accorge della sofferenza della ragazza, le suggerisce di provare a farsi rispettare e lei decide di ferire Simone dicendogli di essere incinta. Dante fa visita a Pin, studente che non esce di casa da mesi e gli dice che la scuola non lo abbandonerà. Poi Dante incontra Anita. Fra loro c'è attrazione, ma anche una tensione che deriva dalla comune esperienza passata. Alla premiazione del concorso poetico la poesia della classe viene squalificata, ma i ragazzi la declamano ugualmente tra le risate generali. Dante, per consolarli, li invita a cena e qui scoppia l'ennesimo litigio con Simone. Intanto Anita trova nella stanza di Manuel un pacco di banconote. In che guai si sta cacciando suo figlio?

Il primo appuntamento con Un professore (qui la nostra recensione della nuova fiction con Alessandro Gassmann) sarà disponibile in contemporanea anche in streaming sul portale gratuito RaiPlay.