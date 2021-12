Un professore: lo spoiler su Manuel e Simone incendia Twitter

Alessandro Gassmann ha incendiato Twitter con uno spoiler su Un professare che riguarda i personaggi di Manuel e Simone: il protagonista della fiction ha scritto sul social che tra i due ragazzi ci sarà un bacio. Come sempre in questi casa la rete si è divisa, c'è chi lo ama per l'annuncio e chi si lamenta per aver avuto la sorpresa rovinata. E se fosse solo uno scherzo dell'attore?

Questa sera il pubblico di Rai 1 aspetta con impazienza la nuova puntata di Un professore, la fiction che nelle scorse serate ha sbaragliato la concorrenza finendo sempre prima nella battaglia dell'auditel e primeggiando anche con le interazioni sui social. Oltre al protagonista, ovvero Alessandro Gassmann, amatissimi sono tutti gli alunni del professore interpretato dall'attore romano, in particolare Simone, interpretato da Nicolas Maupas, e Manuel, interpretato da Damiano Gavino.

La storyline dei due ragazzi si è sviluppata in maniera molto interessante, nel corso delle puntate la loro amicizia è cresciuta così come la loro complicità e la tensione sessuale. Fino ad oggi i fan del programma non sapevano come sarebbe proseguita la storia, ma Alessandro Gassmann ha deciso di svelare il mistero spoilerando tutto su Twitter.

L'attore oggi pomeriggio ha scritto "Un professore, le anticipazioni della quarta puntata: Simone bacia Manuel", poche parole che hanno avuto un effetto devastante su Twitter. Alessandro è finito primo nelle tendenze, il suo post è stato ritwittatoe commentato centinaia di volte.

Molti hanno accettato lo spoiler senza fare drammi, divertendosi per il post del protagonista, altri invece si sono lamentati perchè Alessandro ha rovinato il momento clou della fiction. Il tutto però è stato commentato con ironia, la stessa con cui il professore di filosofia è riuscito a conquistare i suoi alunni e gli spettatori italiani.

