Un professore 2 stasera su Rai 1: la trama della quinta puntata

Un professore 2, la fiction con Alessandro Gassmann nei panni di un illuminato prof di filosofia, torna stasera su Rai 1 in prima serata. Si tratta del secondo appuntamento settimanale con la serie (andata in onda anche martedì sera) che, salvo imprevisti o variazioni dell'ultimo minuto, tornerà giovedì 21 dicembre con l'ultima puntata stagionale.

La trama della quinta puntata, giovedì 14 dicembre

Nel primo episodio, Leibniz: rimorsi e rimpianti, Nina lotta per la custodia della figlia. Nicola invece chiede l'aiuto di Dante per covincere Viola a incontrare un chirurgo che potrebbe aiutarla. Simone, venuti a sapere da Mimmo gli intenti di Molosso, spiffera tutto a Dante, che si rivolge all'amico poliziotto. Intanto Nicola, Anita, Viola e Manuel fanno prove di normalità per la loro famiglia allargata ma, proprio quando le cose sembrano andare per il meglio, Manuel viene coinvolto in un incidente.

Nel secondo episodio, Orazio: carpe diem, Nina si trova costretta a escogitare un piano per fuggire con la sua bimba. Pantera, l'amico poliziotto di Dante, propone a Mimmo di collaborare. Mentre Anita e Nicola sembrano aver raggiunto di nuovo una certa intesa, Dante si trova a dover rivelare a Simone le sue condizioni di salute.

Il cast

Nella seconda stagione tornano tutti i personaggi già amati dal pubblico: Alessandro Gassmann riprende i panni di Dante Balestra, professore di filosofia tanto geniale quanto anticonformista, Claudia Pandolfi è Anita, la mamma di Manuel (Damiano Gavino) e nuovo amore di Dante. Nicolas Maupas è Simone, il figlio che Dante ha avuto dalla sua ex moglie, Floriana, interpretata da Christiane Filangieri.

Ritorna Pia Engleberth nel ruolo di Virginia, mamma di Dante e nonna di Simone, e torna Domenico Cuomo in quello di Mimmo. Tante le new entry della stagione, a cominciare da Thomas Trabacchi, che sarà Nicola, manager di successo e vecchia conoscenza di Anita. Alice Lupparelli è Viola, sua figlia, Khadim Faye è Rayan e Margherita Aresti è Nina.