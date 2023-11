Un professore 2 da stasera su Rai 1: la trama e il cast della prima puntata

Alessandro Gassmann, salutato appena due settimane fa il pubblico come ispettore Lojacono, è pronto a tornare nei panni del prof Dante Balestra in Un professore 2, da stasera su Rai 1 in prima serata.

La serie, basata sull'originale spagnolo Merlì di Héctor Lozano, diretta da Alessandro Casale dopo la prematura scomparsa di Alessandro D'Alatri, farà compagnia al pubblico con 6 puntate, ciascuna da due episodi.

La trama della prima puntata, giovedì 23 novembre

Il primo episodio, Eraclito: tutto scorre, comincia dal primo giorno di scuola al liceo Leonardo Da Vinci di Roma. Si respira il clima del rientro. Anita e Dante si svegliano insieme felici e nessuno sa ancora della loro relazione. Mimmo contatta Dante dal carcere per comunicargli che gli hanno concesso la semilibertà e che lavorerà come aiuto bibliotecario a scuola.

In 4^ B, Dante accoglie i nuovi arrivati: Nina, una ragazza polacca che cattura l'attenzione di Manuel, e Rayan, un calciatore di origini africane. Quando Anita e Manuel vengono sfrattati dal padrone di casa, i Balestra si offrono di ospitarli nella loro villa. Manuel e Simone, già sospettosi, scopriranno la relazione tra i loro genitori?

Anita, intanto, incontra inaspettatamente una persona dal suo passato, Nicola Brandi: cosa li lega?

Nel secondo episodio, Bergson: il tempo, arrivato a scuola dal carcere, Mimmo incontra Simone per la prima volta. Anche Manuel e Nina sviluppano una certa sintonia. Nel frattempo, Nicola dà appuntamento ad Anita. La donna conosce Viola, figlia di Nicola in sedia a rotelle, che si rifiuta di andare a scuola. Anita gli dà un consiglio per risolvere questa difficile situazione, segnalandogli Dante, un vero talento nel recuperare studenti in fuga.

Mimmo difende Simone dall'aggressione violenta di Ernesto, un ragazzo di quinta che finisce in coma. Su richiesta della preside, Dante si reca all'albergo di Nicola per parlare con Viola, che però lo respinge. Nel frattempo, Dante accusa un brutto mal di testa e riceve il referto di alcune analisi con dei valori fuori norma. Inaspettatamente, Floriana torna da Glasgow.

Il cast

Nella seconda stagione tornano tutti i personaggi già amati dal pubblico: Alessandro Gassmann riprende i panni di Dante Balestra, professore di filosofia tanto geniale quanto anticonformista, Claudia Pandolfi è Anita, la mamma di Manuel (Damiano Gavino) e nuovo amore di Dante. Nicolas Maupas è Simone, il figlio che Dante ha avuto dalla sua ex moglie, Floriana, interpretata da Christiane Filangieri.

Ritorna Pia Engleberth nel ruolo di Virginia, mamma di Dante e nonna di Simone, e torna Domenico Cuomo in quello di Mimmo. Tante le new entry della stagione, a cominciare da Thomas Trabacchi, che sarà Nicola, manager di successo e vecchia conoscenza di Anita. Alice Lupparelli è Viola, sua figlia, Khadim Faye è Rayan e Margherita Aresti è Nina.