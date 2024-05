Un Posto al Sole su Rai 3: anticipazioni delle trame dal 27 al 31 maggio 2024

Lunedì 27 maggio : Scoperta la vera intenzione della sua ex compagna, Alberto ha un duro scontro con Niko. Nel frattempo, Clara, appreso da Rosa quanto accaduto, decide di affrontare la situazione. L'argomento della trasmissione di Michele e Micaela crea ansie e aspettative in Silvia e Samuel. Entrambi affronteranno i rispettivi partner per chiarirsi.

Martedì 28 maggio: Roberto decide di fare causa al condominio per aver votato contro il licenziamento di Raffaele. Quest'ultimo, appresa la notizia, reagisce in modo molto negativo e, per non pesare sugli abitanti del palazzo, potrebbe prendere una decisione radicale. Alberto, fuori di sé per la notizia ricevuta, minaccia Clara.