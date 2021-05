Un posto al sole: Marina Giordano è tornata "per togliersi dei sassolini dalla scarpa", anticipa Nina Soldano

Marina Giordano è finalmente tornata in Un posto al sole, salutata da migliaia di fan, e Nina Soldano, la sua interprete, ha raccontato qualcosa in più sul suo futuro.

La regina è tornata: Marina Giordano ha ripreso il posto che le spetta nelle trame di Un posto al sole e la reazione del pubblico non poteva essere più entusiasta di così. Nina Soldano, che la interpreta da 18 anni, aveva preparato gli spettatori con qualche giorno di anticipo sui social, tuttavia l'ondata di affetto che l'ha travolta ha lasciato senza parole anche lei.

"Sapevo di essere amata ma non immaginavo così tanto" ha confessato l'attrice in un'intervista a Vanity Fair.

Svelando anche che sì, lei, nonostante da libera professionista conosca bene l'incertezza che aleggia su certi progetti lavorativi, sapeva che Marina Giordano sarebbe tornata, prima o poi. Interpellata da TV, Sorrisi e Canzoni su quel famoso post dell'11 gennaio, con cui sembrava aver annunciato l'addio al suo personaggio, la Soldano ha finalmente chiarito: "È stato interpretato male! Avevamo visto partire Marina e volevo dire qualcosa su quella situazione. Ma non potevo dire che sarei tornata! Da un lato, però, quel putiferio mi ha fatto piacere: vuol dire che ciò che ho fatto in questi anni è stato fatto bene".

Se quel taxi che era lì ad attenderla a gennaio e l'"addio" di Roberto Ferri, avevano generato quasi una rivolta popolare, nella puntata di ieri, 25 maggio 2021, quello stesso pubblico, che l'ha pazientemente attesa per 4 mesi, ha salutato il ritorno di Marina Giordano con attestati degni di una regina.

E sarà un sollievo a questo punto sapere che sì, Marina è tornata per restare: "Almeno per ora" si affretta a chiarire Nina Soldano. "Deve risolvere tutti i problemi, salvare i Cantieri, riappropriarsi delle sue quote. Non so cosa decideranno per il futuro ma, per ora, Marina c'è, e mi sento beata per questo". E chi conosce la Giordano da 18 anni sa bene quanto ai suoi nemici convenga cominciare a tremare: "Marina è molto, molto, molto carica [...] E si toglierà qualche sassolino dalla scarpa. Ma non dico altro".

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai3 alle 20:45. È possibile recuperare le puntate già andate in onda durante la settimana in streaming su RaiPlay, grazie all'opzione RePlay o nella sezione dedicata alla soap targata RAI.