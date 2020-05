Un posto al sole Classic, anticipazioni 13 maggio 2020: Giulia e Renato legati a doppio filo

Un posto al sole torna mercoledì 13 maggio 2020 su Rai3 alle 20:45 in versione Classic e le anticipazioni ci portano nel bel mezzo della "relazione" tra gli ex Giulia e Renato.

Marina vede davanti a sé un futuro di solitudine, Ferri sarà l'unico a raccogliere i frutti del complotto ordito contro Greta. La decisione di trovare un compagno a Giulia, porterà a una svolta inattesa di cui Renato farà le spese. Anticipando Silvia, Gianluca preferirà decidere da solo del proprio futuro.

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per mercoledì 13 maggio 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti.