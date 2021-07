Un posto al sole cambia orario per la puntata di oggi, lunedì 26 luglio 2021

Cambio di orario improvviso per la puntata di Un posto al sole che andrà in onda oggi, lunedì 26 luglio 2021, su Rai3: ecco perchè.

Un posto al sole tornerà a tenere compagnia al suo pubblico anche oggi, lunedì 26 luglio 2021, ma con un piccolo cambio di orario: la puntata odierna infatti andrà in onda alle 20:20 (e non nel solito slot delle 20:45) per lasciare spazio all'esibizione di Andrea Bocelli dal Circo Massimo.

Sarà questo l'unico cambiamento previsto per l'episodio che sarà trasmesso stasera su Rai3.

Cosa vedremo dalle 20:20? Sappiamo dalle anticipazioni che Filippo faticherà a trovare un po' di serenità, mentre Roberto sarà sotto pressione sia per lo stato d'animo del figlio, sia per la probabile partenza di Marina.

Silvia farà chiarezza nei suoi sentimenti per decidere se sia il momento di parlare con Michele e capire se la loro storia d'amore sia giunta o meno al capolinea.

Un posto al sole tornerà oggi, lunedì 26 luglio 2021, con la prima puntata della settimana come sempre su Rai3 ed eccezionalmente alle 20:20.

E come sempre si potrà seguire la soap anche sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica, e nella sezione On demand, anche le puntate precedenti.