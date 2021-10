Un posto al sole cambia orario di programmazione? Fan in rivolta

I vertici RAI starebbero pensando di cambiare l'orario di programmazione di Un posto al sole per inserire in palinsesto un talk politico ma i fan hanno già dichiarato guerra.

Un posto al sole sarà costretto a un cambio nel suo orario di programmazione su Rai3? È stato Dagospia a parlare di un nuovo talk politico condotto da Lucia Annunziata che, per volere del nuovo AD RAI Carlo Fuortes, dovrebbe andare a occupare la fascia delle 20:30.

Che fine farebbe l'amatissima soap che giovedì 21 ottobre festeggerà i suoi 25 anni? Verrebbe anticipata alle 18:30, andando quindi a occupare quello slot che proprio in origine le era stato assegnato, salvo poi essere dislocata in altro orario (le 20:30, appunto) per incontrare un pubblico più vasto. Cosa che Un posto al sole ha puntualmente fatto, non deludendo mai, in 25 anni, le attese del suo fedele pubblico nè della rete in termini di ascolti.

Rai3 sembra essere però ora alla ricerca di un concorrente per Lilli Gruber (e per Barbara Palombelli con Stasera Italia) che, con il suo Otto e Mezzo, nella fascia pre-serale riesce a rosicchiare preziosi punti di share a danno delle reti RAI. Al momento la soluzione sembrerebbe affidare a Lucia Annunziata un talk politico della durata di poco più di mezz'ora che andrebbe a sostituirsi alla soap e che sarebbe anticipato al people show di Geppi Cucciari, Che Succ3de?.

Questa mossa però implicherebbe una riduzione d'orario per Geo&Geo, che si troverebbe a fare spazio a Un posto al sole, ma anche un rischio per gli ascolti dell'altro talk politico in onda più o meno alla stessa ora sulla RAI, Tg2 Post.

Se i fan di Un posto al sole hanno già promesso una rivolta, è Fanpage a diffondere la notizia per cui una delegazione di Fremantle sarebbe attesa nelle prossime ore nel centro di produzione RAI di Napoli per discutere del delicato equilibrio di palinsesto.