Un Posto al Sole, anticipazioni trame dal 5 al 9 agosto 2024 su Rai 3: Mariella fa un appello a Guido

Un posto al sole torna a farci compagnia con cinque nuovi episodi che andranno in onda dal 5 al 9 agosto 2024 su Rai 3. Ecco le anticipazioni delle trame delle prossime puntate della ventottesima stagione della soap prodotta da Rai Fiction e FremantleMedia Italia, sullo sfondo la città di Napoli e il panorama mozzafiato che si gode da Palazzo Palladini.

In questa settimana della soap: Restare a Napoli con Luca o andare in vacanza ad Agrigento con la famiglia? Giulia deve scegliere, mentre Renato la tormenta. Intanto, Silvia e Michele affrontano la crisi di Guido e Mariella, nel frattempo Samuel propone a Micaela una vacanza insieme. Ogni decisione innescherà conseguenze impreviste e turbolente.

Trame degli episodi di Un Posto al sole in onda questa settimana

Lunedì 5 agosto: Restare a Napoli con Luca o andare in vacanza ad Agrigento con il resto della famiglia? Giulia dovrà scegliere mentre Renato le darà filo da torcere. Tornati a Napoli, Silvia e Michele saranno coinvolti nella crisi tra Guido e Mariella mentre Samuel propone a Micaela di fare una vacanza insieme.

Martedì 6 agosto: Michele comincia a patire la convivenza con Guido, Mariella, delusa dal comportamento del marito e preoccupata per Lollo, farà a Guido un appello molto sentito. Nonostante lo scontro con l'ex marito l'abbia molto provata, Giulia deciderà di partire con Luca lasciando a Raffaele il compito di ricucire con Renato. La vacanza di Micaela con la madre sarà tutt'altro che tranquilla, Samuel metterà la ragazza davanti a un doloroso interrogativo.

Mariella questa settimana fa un appello a Guido

Mercoledì 7 agosto: Roberto trama per screditare l'immagine di Ida in vista dell'imminente processo legato alla vicenda di Tommaso e Magda prenderà una rischiosa iniziativa. Messo sotto pressione dall'appello di Mariella, Guido si troverà a un bivio: accetterà di partire per Palinuro con la famiglia? Ossessionato dalla necessità di sapere cosa pensi Micaela della loro relazione, Samuel riceverà una doccia gelata.

Giovedì 8 agosto: Dopo aver visto Ida al Vulcano, Magda comincia a diventare sempre più ingestibile per Roberto. Marina, intanto, inizia a sospettare che l'uomo le nasconda qualcosa. Sempre più chiuso in se stesso, Alberto sta per ricevere una visita inaspettata. Nunzio parte con Diana. Rossella si prepara a trascorrere tutto il mese al lavoro. Niko è in partenza con Jimmy per Formentera e Manuela andrà con Filippo e Serena a Maratea. Renato non riesce proprio a nascondere il dispiacere per non essere riuscito a riunire la famiglia ad Agrigento.

Venerdì 9 agosto: Clara, Eduardo e Federico stanno vivendo con serenità la loro permanenza nella località protetta. Alberto si ritrova al cospetto di Angelo Torrente, al quale propone il suo piano per liberarsi di Sabbiese. Marina è delusa dal comportamento di Roberto e il rapporto tra i due potrebbe subire un serio contraccolpo. Raffaele e Viola sono in partenza per Barcellona, Damiano e Manuel vanno in vacanza a Gaeta, Rosa si accinge a sostituire Raffaele in portineria, sentendosi un po' sola.