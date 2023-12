Un Posto al Sole: anticipazioni delle trame per le puntate dal 4 all’8 dicembre 2023

Ecco cosa succederà questa settimana a Un Posto al Sole: anticipazioni delle trame per le puntate in onda su Rai 3 dal 4 all'8 dicembre 2023

Ecco le trame delle puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3 alle 20:50. Le anticipazioni ci svelano cosa succederà nella settimana che va dal 4 all'8 dicembre 2023. La serie ambientata a Napoli, arrivata alla 27esima stagione, viene trasmessa dal lunedì al venerdì. Come sempre si potrà seguire Un posto al sole in live streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile riguardare, nella sezione On Demand, anche le puntate precedenti.

Un posto al Sole: Anticipazioni della settimana

In Un posto al sole, la trama sociale si intensifica con la manifestazione anticamorra organizzata da Giulia e don Raimondo. Nel frattempo Ida riceve una proposta da Diego e Alberto ha i nervi a fior di pelle.

Lunedì 4 dicembre, Clara e Eduardo: Il Confronto Decisivo

Clara perseguirà fino in fondo il proprio intento con Eduardo? E come reagirà Alberto? Roberto e Marina guarderanno con apprensione alla crescente complicità tra Ida e Diego; Nunzio e Samuel si cimenteranno in una "dolce sfida" nella quale a perdere potrebbe essere il Caffè Vulcano.

Ma Diego potrebbe avere individuato una soluzione ideale, sotto vari punti di vista. Per Samuel è il momento dei confronti perché oltre a quello con Nunzio ne avrà anche un altro, stavolta tutt'altro che "dolce".

Martedì 5 dicembre: Alberto alla Ricerca di Clara

Alberto, furioso, fa di tutto per capire dove sia Clara, lei però comincerà a sentire il peso della propria scelta e commetterà un grave errore. Ida è entusiasta per la proposta ricevuta da Diego, ma Roberto metterà in atto un piano per farla allontanare dal ragazzo.

Colpito dalla conversazione fra Espedito e Samuel, Nunzio cercherà di far ragionare, una volta per tutte, l'amico.

Mercoledì 6 dicembre: Tensioni Familiari e Nuovi Intrecci

Convinta Ida ad allontanarsi per Natale, Marina e Roberto tireranno un sospiro di sollievo, ma quella serenità non sembra destinata a durare a lungo. Giulia cerca di persuadere Rosa a partecipare alla manifestazione anticamorra.

Clara vive un momento di sconforto che la farà riflettere sull'opportunità di proseguire o meno nel suo intento. Un piccolo litigio tra Lollo e Irene sarà l'occasione per scoprire un'inattesa affinità tra Mariella e Serena.

Eduardo, Clara e Federico non si trovano

Giovedì 7 dicembre: Momento di Tensione e Proposta Inattesa

In ansia per Federico, Alberto riceverà il sostegno di Niko, ma riuscire a mantenere i nervi saldi si rivelerà sempre più difficile. Marina e Roberto sembrano ripiombare in un incubo di nome Lara mentre cresce la vicinanza fra Diego e Ida. Dispiaciuto per la distanza con Viola, Eugenio fa a Lucia una proposta inaspettata.

Venerdì 8 dicembre: Manifestazione Anticamorra e Confronti Imminenti

Giulia e don Raimondo promuovono al centro storico una manifestazione anticamorra per sensibilizzare le persone sulla necessità di fare rete per opporsi alla mentalità criminale.

Raffaele deve iniziare ad allestire il Presepe

Mentre di Clara, Eduardo e Federico sembra si siano perse le tracce, Alberto, in ansia per il figlio, avrà un duro confronto con Eugenio. Per Raffaele è arrivato il momento più atteso dell'anno: allestire il presepe del Palazzo. Chi saranno i suoi assistenti?