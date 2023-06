Un Posto al Sole: anticipazioni delle trame dal 5 all’8 giugno 2023

Ecco le anticipazioni di Un Posto al Sole per le puntate trasmesse dal 5 all'8 giugno 2023: questa settimana la soap andrà in onda su Rai 3 dal lunedì al giovedì

Ecco le trame di Un posto al sole in onda su Rai3 alle 20:50. Le anticipazioni si riferiscono alle puntate in onda dal 5 all'8 giugno 2023. La serie ambientata a Napoli, arrivata alla 27esima stagione, viene trasmessa dal lunedì al giovedì, quando andrà in onda una puntata doppia. Come sempre si potrà seguire Un posto al sole in live streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile riguardare, nella sezione On Demand, anche le puntate precedenti.

Lunedì 5 giugno

Un incontro di lavoro si trasforma per Alberto in una nuova occasione per flirtare con Diana. Clara, intanto, incerta sui sentimenti che prova per il suo ex, troverà il supporto di Eduardo. In crisi per gli anni che passano, Giulia sembra decisa a voler mettere da parte i sentimenti che sente riaffiorare per Luca, ma ci riuscirà? L'uomo, intanto, sembra nascondere un problema di salute molto grave. Nunzio e Franco uniranno le forze per fare una bellissima sorpresa a Otello.

Martedì 6 giugno

Ornella teme che le cose fra la figlia ed Eugenio non vadano così bene come credeva e sperava, e una proposta di Filippo a Viola, potrebbe rendere tutto più evidente mentre Eugenio troverà la solidarietà, non del tutto disinteressata, di una sua collega. Delusa e amareggiata, Clara sembra decisa a riorganizzare la propria vita lontana da Alberto mentre Eduardo, da sempre invaghito di lei, potrebbe approfittare della situazione. Le perplessità sulle arrugginite abilità da centauro di Otello porteranno Renato e Raffaele ad avere una buffa disputa.

Mercoledì 7 giugno

Con grande cautela, Michele rivela a Luca di aver trovato la sua confezione di medicinali nel cestino. Per andare incontro alle esigenze di Viola, Filippo modificherà la sua proposta di lavoro. Pur proveniente dallo stesso ambiente sociale di Clara, Rosa comincia a percepire le differenze tra la sua vita e quella dell'amica, mentre Eduardo apprende che Clara è alla ricerca di un lavoro.

Giovedì 8 giugno

Proprio quando Niko si apre alla possibilità di guardare Manuela con occhi diversi, un nuovo ostacolo si frappone fra i due. Dopo aver confidato a Michele il suo doloroso segreto, Luca si prepara ad affrontare il primo giorno da primario al San Filippo. Dopo la splendida vacanza in crociera, Guido si augura che Mariella non si faccia risucchiare subito dalle tensioni con Salvatore. È il giorno della partenza di Ida, e per Lara tutto sembra tornare finalmente a procedere secondo i suoi piani. L'arrivo di Luca De Santis darà l'occasione a Riccardo di prendersi una piccola rivalsa nei riguardi di Ornella. Giulia, intanto, rassegnata a passare le sue giornate da sola, farà un incontro molto piacevole. Cresce l'intesa tra Costabile e Manuela, Niko potrebbe non prenderla bene.