Un Posto al Sole: anticipazioni delle trame dal 23 al 27 gennaio 2023

Ecco le anticipazioni delle trame di Un posto al sole riferite alle puntate in onda dal 23 al 27 gennaio 2023. La soap ambientata a Napoli, arrivata alla 27esima stagione, viene trasmessa su Rai3, dal lunedì al venerdì alle 20:50.

Come sempre si potrà seguire la soap in live streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile riguardare in replica, e nella sezione On demand, anche le puntate precedenti.

Lunedì 23 gennaio

Elena propone ad Alice di tornare a Londra. Nunzio viene convocato dalla polizia per essere interrogato in seguito alla querela della ragazza. Un evento mediatico inaspettato rischia di compromettere le sorti del Caffè Vulcano. L'incidente scolastico di Bianca sembra aprire una frattura nel rapporto tra Franco e Angela. Guido si concede un'uscita di soli uomini con Michele. Tra Mariella e Serena riesplode una nuova scaramuccia.

Martedì 24 gennaio

Nunzio affronta il colloquio in Commissariato. Silvia è indecisa se rispondere o meno alle recensioni negative che accusano il Vulcano di non aver licenziato il cuoco. Alice si sente sempre più in colpa e sotto pressione. Angela e Franco sono in disaccordo sull'opportunità di punire o meno Bianca che a scuola è sempre più isolata. Guido viene costretto da Mariella a redarguire Serena.

Mercoledì 25 gennaio

Aggiornato da Marina sulla sconcertante confessione di Alice, Roberto proporrà una strategia cinica per salvaguardare la ragazza. Intanto, mentre il caffè Vulcano è sempre più al centro di un attacco social, Elena ritrova l'affetto e la vicinanza delle proprie amiche. Sempre più isolata dai compagni di classe, Bianca fa una spiazzante richiesta che finisce per acuire le tensioni tra i suoi genitori.

Giovedì 26 gennaio

Ormai sempre più in crisi, Viola sembra non riuscire a mettere da parte i sentimenti che prova per Damiano. Preoccupati per i rischi che potrebbe correre, Marina e Roberto cercano di dissuadere Alice dal confessare la verità su quanto accaduto con Nunzio. Diego comincia a nutrire i primi dubbi su Lia. Alberto vivrà un momento di profonda crisi che lo porterà a riflettere sulle sue azioni.

Venerdì 27 gennaio

Grazie a un gesto eclatante di Alberto, Lia ottiene finalmente ciò che sperava, Diego attanagliato da inquietanti sospetti sulla sincerità della ragazza, decide di vederci chiaro e si mette sulle tracce di Lia Longhi. Il momento di forte intimità vissuto con Damiano amplifica la confusione sentimentale di Viola che stenta a riprendere in mano la sua vita, nonostante sembri rassegnata a fare a meno di lui. Malgrado le raccomandazioni di Guido, la comica contesa tra Mariella e Serena non accenna a placarsi.