Un Posto al Sole: anticipazioni delle trame dal 3 al 7 aprile 2023

Ecco le anticipazioni delle trame di Un posto al sole riferite alle puntate in onda dal 3 al 7 aprile 2023: la soap va in onda dal lunedì al venerdì. La serie ambientata a Napoli, arrivata alla 27esima stagione, viene trasmessa su Rai3 alle 20:50.

Come sempre si potrà seguire Un posto al sole in live streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile riguardare nella sezione On Demand, anche le puntate precedenti.

Lunedì 3 aprile

Marina a Londra incontrerà una vecchia e piacevole conoscenza. Ferri assiste Lara nel prendersi cura del piccolo Tommaso e i due si ritrovano inaspettatamente vicini. Angela riceve un'allettante proposta di lavoro fuori Napoli ma vedendo Franco alle prese con un problema lavorativo al garage, evita di affrontare con lui l'argomento. Diviso tra la vita di coppia con Speranza, molto serena ma anche un po' noiosa, e le allettanti proposte folli di Micaela, Samuel confessa a Nunzio di non sapere più cosa vuole davvero.

Martedì 4 aprile

Rassegnata ad accettare la proposta di Alberto, Silvia informerà i ragazzi del Vulcano della decisione presa. Ma mentre Nunzio, Samuel e Diego sono convinti che, a causa di Alberto, perderanno il lavoro, Rossella farà una scoperta che potrebbe ribaltare le sorti del Vulcano. Mentre Lara, accorciate le distanze con Roberto, cercherà di mantenere la posizione, lui, preda dei sensi di colpa, proverà a riavvicinarsi a Marina, inconsapevole che la crepa che mina il loro rapporto forse si sia già allargata troppo.

Mercoledì 5 aprile

Convinti che ci sia la regia di Alberto dietro la campagna denigratoria contro il caffè Vulcano, Diego e Nunzio tentano un'azione disperata per salvare il posto di lavoro. Malgrado l'insistenza di Lara, Roberto cerca di ritrovare la serenità perduta con Marina che, rientrata da Londra, stenta ancora a lasciarsi andare.

Giovedì 6 aprile

Mentre si avvicina l'appuntamento col notaio in cui Silvia siglerà l'accordo con Alberto per cedergli il cinquanta per cento del Vulcano, Nunzio, Rossella e Diego cercano disperatamente una soluzione alternativa per salvare il locale. Il ricordo di un passato molto doloroso metterà Filippo davanti a una difficile scelta, mentre Renato si deciderà finalmente a chiedere aiuto per mettere ordine in casa sua.

Venerdì 7 aprile

Franco realizza che rischia di perdere il lavoro, Angela sembra voler rinunciare a seguire un progetto importante che la porterebbe lontano da Napoli per qualche mese. A frenarla però non è solo la preoccupazione per Franco. A un passo dall'entrare in società con Alberto, Silvia dovrà decidere se fidarsi di Nunzio e Diego salvando così il Vulcano dalle mire di Palladini. Mentre Renato è attento che Giulia non scopra niente, Rosa dà una bella sistemata alla sua casa.