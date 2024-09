Un Posto al Sole, anticipazioni 9 settembre: Roberto vuole affidare Tommy a Filippo, Claudia torna da Guido

Scopriamo cosa succederà nella più longeva soap italiana in onda domani alle 20:50 su Rai3: la serie viene trasmessa dal lunedì al venerdì ed è prodotta da Fremantle Media Italia per Rai Fiction.

Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda lunedì 9 settembre su Rai 3 alle 20:50 circa. La trama di questa coinvolgente soap italiana ci svela che Lara depone a favore di Ida. La serie, ambientata a Napoli, segue le vicende degli inquilini dello storico Palazzo Palladini, situato sulla collina di Posillipo, con una vista mozzafiato sul golfo.

Anticipazioni Un posto al sole: Un nuovo piano di Ferri

Nel giorno del processo a carico di Magdalena e Lara è arrivato. Ida si prepara ad affrontare il grande scontro sostenuta dall'affetto di Diego. La deposizione di Lara mette nei guai Roberto e segna un punto a favore di Ida. Ferri tenta di convincere la Martinelli a ritrattare la sua testimonianza.

Il piano di Roberto viene ostacolato dalla ferma opposizione di suor Maura che aiuta Lara a prendere la giusta decisione e sostenere Ida. In preda all'angoscia per la possibile sconfitta nell'aula del Tribunale, Roberto si rivolge a Filippo e Serena con una proposta spiazzante. Il cinico uomo d'affari chiederà suo figlio di accollarsi la custodia del piccolo Tommy, una soluzione che impedirebbe alla mamma del bambino di vincere la battaglia legale.

Serena deve prendere una difficile decisione con suo marito

Mariella soffre sempre più per la crisi della sua famiglia, suo marito Guido ha lasciato la casa per trasferirsi temporaneamente in quella lasciata libera da Michele e Mariella. Nel frattempo Claudia, tornata a Napoli, si riconnette con il Del Bue. Silvia, benché frenata da Michele, decide di riprovare a parlare con la sua vecchia amica.