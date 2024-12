Un posto al sole anticipazioni 9 dicembre: Alice e Vinicio sono in pericolo, Rossella e Niko arrivano a Madrid

Scopriamo cosa succederà nella più longeva soap italiana in onda domani alle 20.50 su Rai 3: la serie viene trasmessa dal lunedì al venerdì ed è prodotta da Fremantle Media Italia per Rai Fiction.

Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda lunedì 9 dicembre su Rai 3 alle 20:50 circa. La trama di questa coinvolgente soap italiana ci svela che Nunzio e Rossella iniziano una nuova avventura. La serie, ambientata a Napoli, segue le vicende degli inquilini dello storico Palazzo Palladini, situato sulla collina di Posillipo, con una vista mozzafiato sul golfo.

Riassunto dell'episodio precedente

Nunzio e Diana si confrontano finalmente in modo aperto, cercando di chiarire i sentimenti che li legano, ma le incomprensioni accumulate mettono in crisi il loro rapporto. Rossella, pronta a partire per il suo viaggio a Madrid, riflette su ciò che lascia e sulle opportunità future, pur lasciando spazio a possibili cambiamenti.

Intanto, Raffaele cerca di risolvere la questione dell'alloggio per Diego e Ida, proponendo una soluzione per evitar loro di trasferirsi lontano da Palazzo Palladini, ma Ida non sembra entusiasta. La famiglia Del Bue si riunisce per addobbare l'albero di Natale, sperando di ritrovare serenità, ma l'invadenza di Cotugno causa tensioni e scontri, rovinando l'atmosfera festiva.

Vinicio ha una brutta avventura con Alice

Anticipazioni di Un Posto al Sole: Viola spinge Damiano a chiedere aiuto a Eugenio per scagionare Pasquale

Alice, appena rientrata da Londra, cerca di ritrovare un po' di leggerezza uscendo a ballare con Vinicio, nonostante il palese disaccordo di Roberto Ferri e Marina. Tuttavia, quella che inizia come una serata spensierata si complica rapidamente, trasformandosi in una potenziale disavventura che potrebbe mettere i due ragazzi in una situazione difficile.

Nel frattempo, Viola, convinta dell'innocenza di Pasquale, spinge Damiano a rivolgersi a Eugenio. La speranza è quella di ottenere risorse utili a proseguire l'indagine che potrebbe finalmente scagionare il giovane dalle accuse di tentato omicidio di Don Antoine. Anche Rosa è decisa a scoprire chi ci sia davvero dietro l'aggressione del prete.

Dall'altra parte, Nunzio e Rossella arrivano insieme a Madrid. Con una decisione del tutto inaspettata Cammarota, dopo il confronto con Diana, ha lasciato tutto, compreso il lavoro al Vulcano, per seguire Rossella in Spagna e dare inizio a una nuova esperienza, lontana dalle tensioni e dai dubbi che li hanno accompagnati a Napoli.