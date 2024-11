Un Posto al Sole, anticipazioni 8 novembre: Rossella ha un crollo nervoso, Roberto scavalca Filippo

Nuovo appuntamento con la soap ambientata a Napoli in onda domani alle 20:50 su Rai 3: la serie, arrivata alla ventinovesima stagione, va in onda dal lunedì al venerdì.

Anticipazioni della trama della puntata di Un posto al sole in onda venerdì 8 novembre su Rai 3, alle 20.50: Fusco accusa Rossella. La serie intreccia le vite di numerosi personaggi, esplorando temi che spaziano dalle relazioni familiari e sentimentali ai problemi sociali e alle vicende legali. La soap è disponibile in live streaming e on demand su RaiPlay.

Riassunto dell'episodio precedente

Decisa a concentrarsi sulla specializzazione e il lavoro con il primario, Rossella si sforza di credere che la brutta sensazione ricevuta dal medico sia solo una sua suggestione. Le tensioni tra Rosa e Luisa sono ormai esplose. E se Rosa sembra avere la meglio sulla rivale, resta la preoccupazione per l'ostilità del quartiere contro don Antoine e il Centro Ascolto. La giornata in radio si rivelerà molto interessante per Alice che arriverà a fare a Roberto una proposta a cui sembra difficile dire di no.

Anticipazioni di Un Posto al Sole: Roberto favorisce Alice

Rossella si trova ad affrontare un duro scontro con il primario, che la accusa di aver fatto delle volgari insinuazioni. La tensione sfocia in un crollo emotivo di Rossella con Nunzio, che si rivela un momento di grande vulnerabilità e porta a conseguenze imprevedibili. Intanto, Alice è attratta da una nuova conoscenza.

Alice farà uno stage a Radio Golfo 99

Per dare ad Alice una possibilità di crescita, Roberto decide di proporle uno stage presso Radio Golfo 99, bypassando Filippo e lasciando intendere l'importanza che attribuisce al potenziale di sua nipote. Nel frattempo, Micaela, infastidita dalla vicinanza crescente tra il suo ex Samuel e sua sorella Manuela, decide di reagire. La sua è solo una questione di orgoglio ferito o, sotto sotto, si nasconde una punta di gelosia?