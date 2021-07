Un posto al sole anticipazioni 8 luglio 2021: la resa dei conti tra Patrizio e Rossella

Un posto al sole torna domani, giovedì 8 luglio 2021, su Rai3 alle 20:45 con una nuova puntata. Le anticipazioni annunciano che per Patrizio e Rossella si rende necessario un chiarimento.

Cresce la preoccupazione per Filippo che sembra aver dimenticato gli ultimi dieci anni di vita. E mentre Serena vive la frustrazione di non potergli stare accanto, Filippo comincia a realizzare quello che gli è successo.

Per Patrizio, deciso a vivere la sua storia con Clara, è arrivato il momento di parlare con Rossella per chiarire la situazione tra di loro dopo la rottura.

Deciso a stare alla larga da Brenda Esposito, Jimmy prenderà una decisione davvero inaspettata.

