Un posto al sole anticipazioni 8 giugno 2021: Marina riceve una visita inattesa

Un posto al sole torna domani, martedì 8 giugno 2021, su Rai3 alle 20:45 con una nuova puntata. Le anticipazioni annunciano una visita a sorpresa per Marina che potrebbe metterla in grande difficoltà.

Alberto si illude che la sua vita stia per ripartire e che possa ancora riconquistare Clara. Al contrario: la donna sembra essere riuscita a rinsaldare il legame con Patrizio.

Mentre Roberto Ferri cerca di capire a che gioco stia giocando davvero Lara, Marina, tornata a Napoli da sola, riceve una visita inattesa: è Fabrizio, deciso a chiederle un confronto.

Raffaele tira dalla sua parte il resto del condominio nella guerra contro Renato e il suo drone.

