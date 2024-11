Un Posto al Sole anticipazioni 7 novembre: Rossella vuole fidarsi di Fusco, Alice fa una proposta a Ferri

Nuovo appuntamento con la soap ambientata a Napoli in onda alle 20:50 su Rai 3: la serie, arrivata alla ventinovesima stagione, va in onda dal lunedì al venerdì.

Anticipazioni della trama della puntata di Un posto al sole in onda giovedì 7 novembre su Rai 3, alle 20:50: continua lo scontro senza tregua tra Rosa e Luisa. La serie intreccia le vite di numerosi personaggi, esplorando temi che vanno dalle relazioni familiari e sentimentali, ai problemi sociali e alle vicende legali. La soap è disponibile in live streaming e on demand su RaiPlay.

Riassunto dell'episodio precedente

Luca pensa di lasciare il proprio lavoro al Centro Ascolto, Rosa intuisce che il dottore è stato vittima di un'azione di screditamento orchestrata da Luisa. Roberto affronterà la sua prima seduta dalla psicologa, Alice farà un piacevole e sorprendente incontro. Guido prende atto dei propri errori e darà un segnale di distensione a Mariella.

Anticipazioni di Un Posto al Sole: Don Antoine e il Centro Ascolto, il rifugio è sotto attacco

Rossella è determinata a mettere da parte ogni turbamento e a concentrarsi totalmente sulla specializzazione e sul suo lavoro al fianco del primario. Nei giorni precedenti l'approccio di Fusco nei suoi confronti è stato causa di turbamento è perplessità. Nonostante tutto, il medico continua a trasmetterle una sensazione molto spiacevole.

La dottoressa è decisa a pensare che si tratti solo di una sua suggestione e non vuole lasciarsi influenzare dal suo giudizio su Fusco che potrebbe compromettere anche la sua carriera all'ospedale. Nel frattempo, le tensioni tra Rosa e Luisa hanno raggiunto un punto di rottura. In questo scontro aperto, ora Rosa sembra aver preso il sopravvento sulla rivale.

Il primario Fusco

Tuttavia, la tensione e l'ansia restano a causa dell'ostilità del quartiere contro don Antoine e il suo Centro Ascolto, che viene percepito con sospetto da alcuni abitanti. Intanto, la giornata di Alice alla radio prende una piega inaspettata quando trova l'opportunità per fare a Roberto una proposta difficile da rifiutare.