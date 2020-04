Un posto al sole anticipazioni 7 aprile 2020: Franco cerca di riavvicinare Andrea e Arianna nelle repliche

Un posto al sole torna martedì 7 aprile 2020 su Rai3 alle 20:45 con una nuova puntata in replica e le anticipazioni ci riportano nell'ennesima lite tra Andrea e Arianna.

L'incontro con Tommaso spingerà Filippo a chiudere i conti col suo passato, ma un altro sorprendente incontro lo attende al suo ritorno a Napoli Serena scoprirà così che l'"uomo dei sogni" non è poi tanto lontano. Franco approfitta di un escamotage lavorativo per far riavvicinare Andrea e Arianna, ma l'impresa si rivela più difficile del previsto.

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per martedì 7 aprile 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti.

L'emergenza Coronavirus e le esigenze di distanziamento sociale sono arrivate anche a Palazzo Palladini. Il set di Un Posto al Sole é infatti temporaneamente chiuso e riprenderà la sua attività appena possibile, nel rispetto delle norme a tutela di attori, troupe e redazione. Nell'attesa, per continuare a far compagnia al suo affezionato pubblico, la messa in onda proseguirà, al solito orario, con le repliche della sedicesima stagione trasmessa a marzo del 2012.

Per quanto riguarda il web è stata messa a punto una strategia per mantenere vivo il contatto tra pubblico e attori, a partire da lunedì 6 aprile alle 20.30 infatti sul profilo ufficiale Instagram della soap nasce #unpostoacasa. Si potranno vedere gli attori direttamente da casa loro: parleranno di come trascorrono il proprio tempo, delle puntate in onda e del magico mondo dietro le quinte per poi commentare insieme la puntata in onda. Ci sarà occasione di vedere anche volti legati al passato di Upas, ma i coinquilini virtuali saranno svelati di volta in volta.

Questa sera tocca a Michelangelo Tommaso inaugurare la nuova iniziativa.