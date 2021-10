Un posto al sole anticipazioni 6 ottobre 2021: il piano di Serena per conquistare Filippo

Un posto al sole torna domani, mercoledì 6 ottobre 2021, su Rai3 alle 20:45 con una nuova puntata. Nelle anticipazioni Serena tenta il tutto per tutto per far rinascere un sentimento d'amore in Filippo.

La cena a quattro organizzata da Mariella e Guido, benché animati da buoni propositi, rischia di far deflagrare definitivamente la crisi tra Silvia e Michele. Mentre la dipendenza dall'alcol di Fabrizio contribuisce ad acuire le tensioni coniugali, Marina si ritrova a fronteggiare l'inattesa vicinanza di Roberto. Cercando un approccio più spensierato con Filippo, Serena prova a ricostruire le stesse circostanze che contribuirono a far scoppiare il loro amore.

E come sempre si potrà seguire la soap anche sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile riguardare in replica, e nella sezione On demand, anche le puntate precedenti.