Un posto al sole anticipazioni 6 gennaio 2021: Alex riceve una proposta a sorpresa

Decisa a lasciare Napoli per prendersi cura di Fabrizio, Marina fa un incontro che sembra risvegliare in lei il desiderio di vendetta. Malgrado le resistenze di Raffaele, Diego intende perseguire il suo progetto imprenditoriale ma scoprirà che non è facile trovare le risorse economiche per finanziarlo. Vittorio sta attraversando un momento di crisi personale, Alex riceve un'inaspettata proposta...

L'appuntamento con la nuova puntata settimanale di Un posto al sole è per domani, mercoledì 6 gennaio 2021, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica, e nella sezione On demand, anche le puntate precedenti.