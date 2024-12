Un posto al sole anticipazioni 6 dicembre: Rossella si appresta a partire, Raffaele ha una soluzione per Ida

Nuovo appuntamento con la soap ambientata a Napoli in onda domani alle 20:50 su Rai 3: la serie, arrivata alla ventinovesima stagione, va in onda dal lunedì al venerdì.

Anticipazioni della trama della puntata di Un posto al sole in onda venerdì 6 dicembre su Rai 3, alle 20.50: la famiglia Del Bue si riunisce per addobbare lalbero di Natale. La serie intreccia le vite di numerosi personaggi, esplorando temi che spaziano dalle relazioni familiari e sentimentali ai problemi sociali e alle vicende legali. La soap è disponibile in live streaming e on demand su RaiPlay.

Riassunto dell'episodio precedente

Rossella, sempre più determinata a partire per la specializzazione all'estero, riceve una telefonata inaspettata che potrebbe anticipare i suoi piani e si trova a riflettere sull'impatto che il suo trasferimento avrà sulla sua carriera e sulla sua relazione con Nunzio. Nel frattempo, un acceso confronto tra Espedito e Castrese sfocia in un malore per il padre.

Mariella, sospettosa dei comportamenti del nipote, comincia a porsi delle domande. La tensione cresce e Castrese dovrà decidere se confidarsi con lei e rivelare la verità. Filippo, scosso dal confronto con il padre, cerca di fare i conti con la situazione, mentre Roberto, immutato nelle sue convinzioni, non mostra segni di rimorso. Nel frattempo, sul lungomare, Samuel, Guido e Cotugno incontrano la cantante Giorgia, ospite speciale della puntata.

Diana si confronta con Nunzio

Anticipazioni di Un Posto al Sole: Cotugno disturba la serenità natalizia dei Del Bue

Nunzio e Diana si trovano finalmente faccia a faccia per un confronto sincero e aperto sul loro rapporto, cercando di fare chiarezza sui sentimenti che li legano. La discussione non sarà facile, poiché le incomprensioni accumulate potrebbero mettere a dura prova il loro legame. Nel frattempo, Rossella è pronta a partire per Madrid.

Il suo viaggio la porta a riflettere su ciò che lascia dietro di sé, ma anche sulle opportunità che questa nuova fase della sua vita potrebbe offrirle. La sua decisione sembra definitiva, ma potrebbe esserci ancora spazio per cambiamenti inaspettati. Raffaele, preoccupato per la situazione di Diego e Ida, ha un'idea che potrebbe risolvere la questione dell'alloggio, evitando a Diego e Ida di dover prendere in affitto una casa lontano da Palazzo Palladini.

Tuttavia, Ida non sembra entusiasta della soluzione proposta da Raffaele. Il rito dell'addobbo dell'albero di Natale diventa un'occasione di riunione per la famiglia Del Bue, che cerca di ritrovare un po' di serenità. Tuttavia, la presenza di Cotugno, con la sua solita invadenza, ostacolerà la loro pace apparente, fomentando scontri e tensioni tra i membri della famiglia.