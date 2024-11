Un Posto al Sole anticipazioni 5 novembre: Rossella prende una difficile decisione, Mariella si vendica

Un Posto al Sole torna domani martedì 5 novembre su Rai 3 alle 20:50. Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo che Giulia si impegna al Centro d'Ascolto. La soap ruota intorno alle vicende dei condomini di Palazzo Palladini e dei loro amici. La serie è disponibile in streaming e on demand su RaiPlay.

Riassunto dell'episodio precedente

Il sermone di Padre Antoine non sortisce l'effetto voluto e mentre Giulia e Luca prestano, come sempre, la loro opera al Centro Ascolto, Luisa sobilla il quartiere contro di loro, seminando insinuazioni velenose. Rosella subisce una grossa delusione lavorativa, con il primario, che la porta a mettere in discussione le proprie priorità. La convivenza di Guido a casa Cotugno si rivela abbastanza ostica e un nuovo problema scuote i loro fragili accordi.

Anticipazioni Un posto al sole: Mariella trova la forza di reagire contro Guido

Giulia si mostra sempre più determinata nel suo impegno al Centro d'Ascolto e, grazie all'appoggio di don Antoine, riesce a potenziare le attività ambulatoriali, con l'obiettivo di raggiungere più persone del quartiere in difficoltà. Questa collaborazione rafforza la sua presenza nella comunità, ma non basta a placare le tensioni interne. Luisa, infatti, continua la sua guerra con Rosa, decisa a prevalere in ogni modo. Stavolta, però, sembra intenzionata a colpire obiettivi ancora più grandi.

Sul fronte ospedaliero, Rossella si trova a vivere una difficile situazione. Una défaillance professionale la colpisce nel profondo, facendole dubitare delle sue capacità e costringendola a una riflessione intensa. Questo momento di difficoltà la porta a prendere una decisione sofferta e difficile, forse una pausa o addirittura un cambio di direzione nella sua carriera.

don Antoine aiuta Giulia al centro ascolto

Nel frattempo, a casa, Mariella è stanca del comportamento di Guido, il cui atteggiamento spesso la sminuisce. Un piccolo contrattempo si rivela la scintilla che aspettava per imporsi con più determinazione e farsi finalmente rispettare. Grazie a questa situazione inaspettata, Mariella riesce a mettere in chiaro i suoi desideri e a far sentire la sua voce in modo deciso.