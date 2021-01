Un posto al sole anticipazioni 5 gennaio 2021: Marina vicina a una svolta decisiva?

Un posto al sole torna martedì 5 gennaio 2021 su Rai3 alle 20:45 con un nuovo episodio. Nelle anticipazioni Marina sembra decisa a una scelta definitiva, dopo avere, almeno apparentemente superato il momento di crisi.

La Giordano infatti, angosciata per la sorte di Fabrizio, sembra voler dare una svolta alla sua vita: questa volta, però, non ha nessuna intenzione di tornare indietro. Raffaele e Diego avranno una piccola discussione che evidenzia le loro diverse prospettive di vita. I piccoli Bianca e Jimmy invece riceveranno una grande lezione e impareranno che dire bugie può portare a conseguenze inaspettate.

L'appuntamento con la nuova puntata settimanale di Un posto al sole è per domani, martedì 5 gennaio 2021, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica, e nella sezione On demand, anche le puntate precedenti.