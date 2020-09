Un posto al sole anticipazioni 4 settembre 2020: per Niko e Susanna è il giorno delle nozze

Nella nuova puntata di Un posto al sole, in onda venerdì 4 settembre 2020 su Rai3 alle 20:45, il grande giorno per Niko e Susanna è arrivato ma nessuno ha idea di come finirà: anticipazioni.

Un posto al sole torna venerdì 4 settembre 2020 su Rai3 alle 20:45 e fin dalle anticipazioni sappiamo che è finalmente giunto il giorno delle nozze per Niko e Susanna, ma potrebbero esserci parecchie sorprese.

Il giorno del matrimonio di Niko e Susanna è arrivato e, mentre Serena avrà un teso scontro con Leonardo e Michele realizzerà con Silvia l'entità del malessere della figlia, tra preparativi ed emozione dei familiari, si ritroveranno tutti in chiesa per le nozze. Cosa li attenderà?

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per domani, 4 settembre 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti.