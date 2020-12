Un posto al sole anticipazioni 4 dicembre 2020: Niko, in crisi, fatica anche con Jimmy

Un posto al sole torna venerdì 4 dicembre 2020 su Rai3 alle 20:45 con un nuovo episodio. Le anticipazioni si concentrano ancora sulla profonda crisi di Niko, che non risparmia nessun aspetto della sua vita.

Angela e Franco saranno in procinto di partire per la Nuova Zelanda. Niko, in questo momento difficile, faticherà a gestire anche il suo rapporto con Jimmy. Rossella sarà al settimo cielo per essersi ritrovata con Patrizio ma l'ombra di Ilaria continuerà tormentare il ragazzo.

Massaro stenterà a credere che la moglie possa avere una tresca con Cotugno ma qualcosa potrebbe fargli cambiare idea.

L'appuntamento con la nuova puntata settimanale di Un posto al sole è per domani, venerdì 4 dicembre 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica, e nella sezione On demand, anche le puntate precedenti.