Un posto al sole anticipazioni 30 dicembre 2019: Viviana metterà a dura prova Filippo e Serena

Un posto al sole torna lunedì 30 dicembre 2019 su Rai3 alle 20:45 e le anticipazioni riportano naturalmente al centro dell'attenzione l'arrivo a Napoli di Viviana, che rischia di essere una bomba.

La donna è infatti arrivata a Napoli, dove, poco casualmente, alloggia nel B&B di Serena. Il suo ritorno nelle vite di Filippo e Serena è una vera e propria bomba pronta a esplodere proprio in un momento in cui la situazione si era fatta più distesa. E mentre Guido e Mariella potrebbero ricevere due ospiti inattesi per il Capodanno, Renato è intenzionato a prendersi una rivincita su quanti lo credono un uomo troppo stanco e apatico: convince Otello a organizzare un party.

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per domani, 30 dicembre, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti. Per le restanti feste natalizie la programmazione di Un posto al sole sarà regolare.