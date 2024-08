Un Posto al Sole anticipazioni 30 agosto: Alberto cerca di salvare Clara e Federico, Manuela gelosa di Valeria

Nuovo appuntamento con la soap ambientata a Napoli in onda domani, eccezionalmente, alle 20:30 su Rai 3: la serie, arrivata alla ventinovesima stagione, va in onda dal lunedì al venerdì.

Anticipazioni della trama della puntata di Un posto al sole in onda venerdì 30 agosto su Rai 3, eccezionalmente alle 20:30: Rossella sta per conoscere il nuovo primario. La serie intreccia le vite di numerosi personaggi, esplorando temi che vanno dalle relazioni familiari e sentimentali, ai problemi sociali e alle vicende legali. La soap è disponibile in live streaming e on demand, su RaiPlay, stasera l'orario di inizio è alle 20:30 per lasciare spazio alla Diamond League di atletica leggera.

Anticipazioni di Un Posto al Sole: Manuela è gelosa di Valeria

Alberto riesce a ottenere un nuovo appuntamento con Clara e Federico, e il piano scellerato che ha organizzato con Torrente, ai danni di Eduardo, si mette in moto ma un imprevisto rischia di mettere in pericolo la vita di diverse persone. Preoccupato per la loro sicurezza, l'avvocato cerca disperatamente di arrivare nel luogo in cui vivono prima degli uomini del malavitoso.

Nel frattempo, Clara è ormai sul punto di partorire. Rossella e i suoi colleghi si preparano a conoscere il nuovo primario che ha preso il posto di Luca. Guido, il cui matrimonio è sempre più in crisi, ha lasciato casa sua per appoggiarsi temporaneamente in quella lasciata libera da Michele e Mariella.

Clara è in pericolo di vita

Manuela ha chiesto a informazioni a Jimmy, vuole sapere come sia andata la vacanza a Formentera tra Niko e Valeria. La donna adesso è ancora più gelosa della presenza di Valeria nella vita di Niko e Jimmy. La ragazza, infatti, sembra aver capito come accattivarsi gli uomini della famiglia Poggi.