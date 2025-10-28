Un Posto al Sole, anticipazioni 29 ottobre: Gianluca pronto ad affrontare i suoi problemi

Nuovo episodio domani alle 20.50 con Un Posto al Sole, la soap più longeva della nostra tv. Gli inquilini di Palazzo Palladini, in onda da quasi trent'anni, sono pronti pe runa nuova puntata.

Nella puntata di mercoledì 29 ottobre Luca avrà una discussione con Gianluca, portando alla fine il ragazzo a guardare in faccia il suo problema con l'alcol. Vinicio intanto, darà segni di instabilità: cosa gli sta succedendo? Vediamo dunque più nel dettaglio cosa accadrà in questo nuovo appuntamento con la serie.

Dov'eravamo rimasti

Serena

Con il ritorno di Michele Saviani a Radio Golfo 99, Micaela e Manuela sono entrate in competizione per il posto nel programma radiofonico. La loro rivalità si è inasprita al punto che è dovuta intervenire Serena, temendo che le sorelle avrebbero finito per lavorare gratis. Intanto Luca e Giulia cercano di aiutare Gianluca ad ammettere la sua dipendenza, ma i loro sforzi falliscono; anzi, il ragazzo ha finito per isolarsi ancora di più. Roberto Ferri infine, dopo l'iniziale reticenza, ha cominciato a prendere in considerazione l'idea del patteggiamento, mentre per Gennaro Gagliotti è arrivata una buona notizia: i risultati della visita neurologica infatti, lasciano sperare nel recupero completo della vista.

Anticipazioni 29 ottobre: Gianluca pronto ad affrontare i suoi problemi

Un posto al sole: una scena della serie Rai

Per non allarmare nessuno, Gennaro ha finto di stare bene: il Gagliotti ha nascosto a tutti la verità, senza mai confidarsi riguardo il suo stato di salute. Intanto, Vinicio è in difficoltà: il ragazzo infatti, mostra i primi sintomi di astinenza, di cui si accorgerà presto Marina.

Gianluca invece, ha un'accesa discussione con Luca al Vulcano; al termine del confronto però, il Palladini sembra pronto per prendere in mano la situazione e lasciare da parte gli eccessi. Alla fine, l'intervento di Luca sembrerebbe andato a buon fine.

Guido e Alfredo infine, stanno vivendo l'ultimo giorno a Palazzo Palladini: una sorpresa inattesa però, sconvolgerà i loro piani.